Російський суд заборонив журналістам знімати змарнілу Савченко під час засідання

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив її адвокат Ілля Новіков.

"Сьогодні журналістам заборонили знімати Савченко. Розпорядження голови. Сподіваються, що ніхто не помітить, як вона змарніла?" - висловив обурення адвокат ув'язненої українки.

Журналістам сьогодні заборонили знімати Савченко. Розпорядження голови. Сподіваються, що ніхто не помітить, як вона змарніла? — Ilya Novikov (@vertiporokh) January 13, 2016

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2015 року Донецький міський суд Ростовської області РФ продовжив арешт Савченко до 16 квітня 2016 року.

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Адвокат Савченко Марк Фейгін вважає, що її можуть звільнити у нинішньому році унаслідок політичних переговорів, проте їй все ж таки буде винесено обвинувальний вирок.

Раніше стало відомо, що українська льотчиця і народний депутат Надія Савченко, яка незаконно утримується в Росії, після 26 днів голодування втратила 15 кілограмів ваги.