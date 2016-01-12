Савченко за 26 днів голодування втратила 15 кілограм - адвокат

Про це російський адвокат Микола Полозов повідомив у Twitter.

"Бачився в СІЗО з Надією. Сьогодні 26-й день її голодування, вона втратила понад 15 кг ваги, видно, що їй важко, але вона тримається", - написав Полозов.

За його словами, здоров'я Савченко викликає побоювання.

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"Вона відчуває болі в підшлунковій, напади нудоти. Вмовляння припинити голодування - безрезультатні", - додав адвокат.

Також адвокат оприлюднив фотокопію звернення Савченко до українців.

"Я ще сиджу, голодую, тримаюся і борюся! Вірю - це кляте пекло скоро рухне і покотиться у руїни і забуття, куди йому й дорога!", - наголосила Савченко.

Вона також висловила віру, що скоро буде на волі.

"Рада буду знову бачити вас, чути вас і говорити з вами на моїх судах. І вірю, зовсім скоро (буду - УНІАН) вже на волі, в Україні", - заявила Савченко.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2015 року Донецький міський суд Ростовської області РФ продовжив арешт Савченко до 16 квітня 2016 року.

Адвокат Савченко Марк Фейгін вважає, що її можуть звільнити у нинішньому році в результаті політичних переговорів, проте їй все ж таки буде винесено обвинувальний вирок.