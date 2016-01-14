Бійця "Правого сектору" заарештували на 2 місяці за участь у "мукачівських подіях"

Як повідомляється на офіційному сайті «Правого сектора», рішення про обрання для нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою прийняв суддя Печерського райсуду міста Києва 13 січня.

Як повідомляв УНІАН, співробітники СБУ за дорученням Генеральної прокуратури 12 січня затримали у Черкасах громадянина України, безпосередньо причетного до «мукачівських подій» 11 липня 2015 року. Як повідомили у прес-центрі СБУ, «затриманий обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Чоловіка було оголошено у розшук, адже він переховувався від органів досудового розслідування».

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13 січня Черкаська обласна організація «Правий сектор» заявила, що співробітники СБУ затримали бійця 21-го батальйону ДУК «Правий сектор Черкащини» Сергія Деяка незаконно. В організації зазначили, що Деяк був учасником минулорічних подій у Мукачевому, однак не ухилявся від викликів до суду, а його нікуди не викликали.

У Мукачевому 11 липня 2015 року сталася стрілянина. Конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.

За версією представників «ПС», Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди. В результаті інциденту є загиблі та постраждалі.

Відкрито три кримінальних провадження: створення злочинної організації, терористичний акт і перевищення влади та службових повноважень (стосовно дій правоохоронців). Усі вони об’єднані в одне.

14 липня Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин інциденту.