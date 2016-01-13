СБУ затримала у Черкасах учасника минулорічних подій у Мукачевому

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.«Затриманий обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Чоловіка було оголошено у розшук, адже він переховувався від органів досудового розслідування», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що співробітники спецслужби встановили місцеперебування розшукуваного і 12 січня затримали його у Черкасах.

Учасника "мукачівських подій" затримано згідно з ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України», зауважили у силовому відомстві.

У прес-центрі також пояснили, що запобіжний захід йому має обрати суд.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому 11 липня 2015 року сталася стрілянина. Конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.

За версією представників «ПС», Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди. В результаті інциденту є загиблі та постраждалі.

Відкрито три кримінальних провадження: створення злочинної організації, терористичний акт і перевищення влади та службових повноважень (стосовно дій правоохоронців). Усі вони об’єднані в одне.

14 липня Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин інциденту.