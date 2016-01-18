На суді над Савченко сьогодні вперше заслухають свідчення українського військового

Адвокат Савченко Ілля Новіков повідомив, що сьогодні в суді сьогодні виступить боєць Збройних сил України.

За його словами, вперше прозвучать свідчення українського військового, і це після більш ніж 20 бойовиків «ЛНР», які вже свідчили в суді.

«Сьогодні на процесі Надії Савченко виступить свідком Іван Руснак - боєць 80-ї АМБ ЗСУ. Він був поранений, Надя надавала йому та його товаришам першу допомогу в лісосмузі за 15 хвилин до того, як її саму взяли в полон. Вперше у цій справі ми почуємо живі свідчення свідка - українського військового», - написав Новіков у Facebook.

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Ще один адвокат Савченко Марк Фейгін повідомив у Twitter, що «сторона захисту сьогодні розпочинає процес із заяви клопотань про виключення доказів обвинувачення у кримінальній справі Надії Савченко».

Фейгін також зазначив, що сьогодні - рівно місяць голодування Савченко, за цей час вона вже втратила 15 кг ваги.

Як повідомляв УНІАН, Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко йдеться про замах на вбивство і вбивство, а також про незаконний перетин кордону.