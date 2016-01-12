Вирок у справі Савченко можуть оголосити не раніше лютого - адвокат

Один з адвокатів української льотчиці, народного депутата України Надії Савченко Микола Полозов вважає, що вирок у її справі може бути оголошений не раніше лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі каналу "112 Україна".

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Полозов висловив думку, що подання доказів стороною захисту займе, як мінімум, два засідання на цьому тижні і, можливо, ще кілька засідань наступного тижня.

"Після чого, очевидно, ми перейдемо до стадії дебатів. І вже після цього буде винесено вирок", - сказав він.

За словами Миколи Полозова, враховуючи, що 25 січня відкривається сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, делегатом якої є Савченко, "навіть якщо ми завершимо суд до цієї дати, навряд чи Російська Федерація виноситиме вирок безпосередньо перед сесією".

"З усього очевидно, що суд піде на вирок і вичікуватиме поки сесія завершиться. Таким чином, я очікую, що вирок буде не раніше лютого", - сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2015 року Донецький міський суд Ростовської області РФ продовжив арешт Савченко до 16 квітня 2016 року.

Адвокат Марк Фейгін вважає, що Савченко можуть звільнити в результаті політичних переговорів.

"Я вважаю, що в 2016 році це питання вирішиться, тут складається ряд факторів, які як результат матимуть вирішення питання з українськими політв'язнями в Росії саме в цьому році, оскільки в Росії критична ситуація, переговори щодо українських ув'язнених, безумовно, йдуть", - заявив Фейгін.

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Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі й перевезли до Росії. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко йдеться про замах на вбивство і вбивство, а також про незаконний перетин кордону.

За даними захисту, Савченко загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.