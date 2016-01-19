Купання на Водохреща (фотогалерея)

У православних країнах у цей день є звичай купатися в ополонці. Вважається, що на Водохреща, з опівночі до опівночі, вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні й духовні хвороби.

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В цей день у всіх містах і селах, де є церкви, святять воду. Віддавна в народі освячену на Водохреще воду вважають своєрідним спасінням від багатьох недуг. Її дають пити тяжкохворим, нею освячують храми, домівки і тварин.

Водохреще здійснюють на згадку про хрещення Ісуса Христа в Йордані, описане у Євангеліях.