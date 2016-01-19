На Водохреща в Україні оголошено штормове попередження

09:09, 19 січня 2016
Суспільство
2469 0

19 січня синоптики знову оголосили штормове попередження в Україні.

погода, снег, зима / Фото УНИАН

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Зазначається, що сьогодні в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, у східних областях місцями ожеледь.

На дорогах країни ожеледиця.

Читайте такожНа Миколаївщині через негоду 18-19 січня оголосили вихідними днями

Також штормове попередження оголошено в Києві та області. "19 січня пориви вітру 15-20 м/с, місцями хуртовина, на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Раніше синоптики повідомили, що 20 січня циклон залишить межі України, але в той же час після цього почнеться зниження температури фактично по всій території держави.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter