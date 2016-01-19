На Водохреща в Україні оголошено штормове попередження

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Зазначається, що сьогодні в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, у східних областях місцями ожеледь.

На дорогах країни ожеледиця.

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Також штормове попередження оголошено в Києві та області. "19 січня пориви вітру 15-20 м/с, місцями хуртовина, на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Раніше синоптики повідомили, що 20 січня циклон залишить межі України, але в той же час після цього почнеться зниження температури фактично по всій території держави.