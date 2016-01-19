За останні два дні зі снігових завалів вивільнено понад 1,8 тисяч машин
За останні два дні із снігових завалів по всій території України вивільнено понад 1,8 тис. транспортних засобів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу щодо ліквідації наслідків негоди на території держави повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.
"За даними Укравтодору, на сьогоднішній день у п'яти областях, а це Полтавська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська і Одеська, введено часткове обмеження руху для великовантажного транспорту, вживаються заходи щодо ліквідації снігових наметів, викликаних сильним вітром", - розповів Чечоткін.
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При цьому він зазначив, що "протягом 18-19 січня проведено евакуацію із снігових заметів понад 1800 автотранспортних засобів".
Допомогу було надано приблизно 3700 особам.
Аварійні бригади обленерго проводять роботи по відновленню енергопостачання у 284 населених пунктів, які були знеструмлені впродовж 18 січня. За інформацією Мінпаливенерго, до кінця сьогоднішнього дня енергопостачання у зазначених пунктах буде відновлено.
Чечоткін наголосив, що всього до ліквідації наслідків негоди на автошляхах загального користування та за межами населених пунктів задіяно 2069 осіб і 1789 одиниць техніки, і зокрема від ДСНС задіяно 719 осіб і 199 одиниць техніки, від Укравтодору - 1125 осіб і 1500 одиниць техніки, від Укренерго - 225 осіб і 83 одиниці техніки.
"Для ліквідації ускладнень погодних умов у містах і населених пунктах України залучено 25 тис 400 осіб і 3842 одиниці комунальної техніки", - підкреслив Чечоткін.