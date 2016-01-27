У Мурманську вирішили закрити пункти тимчасового розміщення біженців з України

Про це повідомляє FlashNord.

У постанові регіонального уряду йдеться про необхідність ліквідувати ПТР з 1 січня 2016 року.

"Адміністрація Мурманська згідно з постановою М. Ковтун заявила про примусове розселення мешканців гуртожитку на вулиці Сафонова з 1 лютого. Зараз у гуртожитку знаходяться 32 біженця з Донецької та Луганської областей, в тому числі 7 дітей", - йдеться в повідомленні.

«Вони не хочуть виїжджати, навіть незважаючи на постанову уряду, кажуть, що ніяк не можуть знайти собі житло. Вони хочуть квартири, а не кімнати, і вважають, що їм зобов'язані їх надати», - повідомила начальник відділу з роботи по зверненням громадян адміністрації Мурманська Олена Калініна.

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Довідка. З квітня 2014 року до ФМС за тимчасовим притулком або статусом біженців звернулися 404 тис. українців, 265 - за дозволом на тимчасове проживання. 152 тис. українських громадян набули трудові патенти. За словами заступника глави ФМС Росії Вадима Яковенка, зараз понад 600 тис. українських мігрантів порушують режим перебування в РФ. Всього, за його даними, на території РФ знаходиться 2,6 млн громадян України, з них з південного сходу країни приїхало близько 1 млн осіб. 29 жовтня ФМС опублікувала проект постанови уряду, згідно з яким з федерального бюджету має бути додатково виділено 736 млн крб. на соціально-побутове облаштування біженців з України.