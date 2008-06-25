На о.Зміїний збудують житловий комплекс на 50 квартир і церкву

Приблизно до 150 чоловік може збільшитися населення селища Біле після завершення будівництва на острові Зміїному впорядкованого житлового комплексу на 50 квартир. Причому, кількість робочих місць у селищі, залежно від пори року, становитиме від 76 до 82.

Таку перспективу змалював на сьогоднішній зустрічі з журналістами начальник Одеського обласного управління архітектури і містобудівної політики Володимир ЯРОВИЙ на прохання прокоментувати затверджений Одеською обласною радою Генеральний план розвитку селища Біле, що розташоване на острові.

За словами В.ЯРОВОГО, в острівному селищі намічено створити «діловий центр», готель для туристів поряд із житловою зоною і медцентром, розважальний комплекс. Планується також відновити храм Ахілла, збудувати два нові причали для прогулянкових яхт і забезпечення роботи комплексу енергозабезпечення , а також два вертолітні майданчики.

Православні віруючі Одещини також мають намір збудувати тут церкву, на будівництво якої вже зібрано 250 тис. грн.

Разом із тим, головний архітектор Одещини ухилився від визначення термінів перетворення острівного селища на важливий туристський і культурний центр. «Багато в чому це залежатиме від того, як швидко знайдуться інвестиції для реалізації затвердженого генплану розвитку селища Біле», - підсумував В.ЯРОВИЙ.