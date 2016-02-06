В українських містах відбулися протестні акції проти російських банків (фото, відео)

Як повідомляє "Радіо Свобода", у Києві на акцію прийшло близько 30 учасників молодіжного крила партії "Свобода" – "С14" та "Правого сектору"

Активісти звинувачуювали банки з російським капіталом у фінансуванні окупації України та вимагали їх націоналізації.

Крім того, вони витягли транспарант з написом "Ні російським АЗС".

В мегафон учасники акції виголошували рефрен відомої "пісні" про російського президента Володимира Путіна.

При цьому більшість їх ховали свої обличчя.

Перед входом до відділення "Сбербанку Росії" активісти влаштували перфоманс, заливши його кров'ю, у яку викинули гільзи.

Також, зокрема, вони залишили на вікнах "Промінвестбанку" напис "Геть окупантів".

Крім того, аналогічна акція відбулася в суботу і в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції взяли участь представники "Самооборони Майдану Одеси", "Правого Сектора", "Сокола", "5.10" та інших організацій.

Активісти на скляному фасаді будівлі прикріпили наклейки в тонах російського прапора з написом "Ми фінансуємо окупантів". Також вони тримали плакати: "Російський бізнес - філія Кремля", "Сбербанк Росії вбиває", "Не купуй російське" і т.д.

У руках в учасників акції також були прапори України і прапори організацій, які вони представляють.

Організатори закликали одеситів бойкотувати "Сбербанк Росії", "ВТБ", "Промінвестбанк" та ін. Вони стверджують, що названі компанії належать найближчим соратникам Путіна, а також мають відношення до фінансування терористичних угруповань на сході України.

В Харкові порядка 30 осіб з декількох націоналістичних організацій влаштували акцію протесту біля двох відділень "Сбербанку Росії", повідомляє 057.ua.

Активісти заклеїли вхідні двері наклейками "Не спонсуй окупанта", після чого пішли до центрального відділення, де вилили біля входу червону фарбу і висипали гільзи. Пікетувальників супроводжувала велика кількість правоохоронців.

В Дніпропетровську декілька активістів також влаштували скромну аналогічну акцію перед відділенням "Сбербанку Росії", повідомляють "События Днепропетровска".

Молоді люди в балаклавах тримали в руках з транспарант з написом "Не підтримуй окупантів".