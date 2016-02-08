Генштаб може змінити оформлення виплат винагороди за участь у бойових діях

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко після зустрічі із військовими аташе акредитованих в Україні дипломатичних представництв сьогодні у Києві.

«Ніхто не відміняв питання виплати «бойової тисячі», мова йде про виплату щодоби за участь безпосередньо в бойових діях. Якщо дійсно є участь у бойових діях, проводяться відповідні активні заходи – тоді мова йде про виплату цієї «бойової тисячі», є відповідна процедура нарахування цих грошей», - зазначив начальник Генштабу.

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«Наскільки є об’єктивний підхід до виплати цього (винагороди за участь у бойових діях – УНІАН) – це вже великий знак питання. Тобто, зараз іде в тому числі напрацювання самої процедури можливих змін в оформленні цієї «бойової тисячі», - заявив він.

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Також, за словами Муженка, на сьогодні проводиться ряд заходів щодо підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців.

Як повідомлялося, за даними Міноборони, за безпосередню участь в бойових діях після видання бойового наказу військовослужбовцям виплачується додаткова винагорода у розмірі 1 тис. грн за кожну добу такої участі.

"Безпосередня участь у бойових діях — це виконання військовослужбовцями військової частини бойових завдань в умовах безпосереднього зіткнення з противником, виконання завдань ракетними військами та артилерією з вогневого ураження противника під час контрбатарейної боротьби; участь у веденні оперативної розвідки, здійсненні польотів у район проведення АТО та контррозвідувальне забезпечення військових формувань та правоохоронних органів у районі АТО в умовах безпосереднього зіткнення з противником", - пояснювали у відомстві.

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Виплата зазначеної нагороди здійснюється на підставі підтвердження штабу АТО, бойового наказу, журналу бойових дій, бойового донесення та наказу командира військової частини.