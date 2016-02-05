Полторак підписав наказ про суттєве підвищення зарплат військовим

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони Оксана Гаврилюк на брифінгу в Києві.

«Міністр оборони підписав наказ про особливості виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ у 2016 році. Цей наказ підготовлений відповідно до доручення президента України щодо суттєвого підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ, відновлення престижу та привабливості військової служби», - сказала вона.

«На виконання цього завдання при формуванні держбюджету на 2016 рік керівництвом Міноборони проведено велику роботу на рівні уряду, Адміністрації президента, Бюджетного комітету та Комітету Верховної Ради з питань оборони та національної безпеки», - додала Гаврилюк.

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За словами речниці Міноборони, грошовим забезпеченням та іншими належними виплатами в першу чергу будуть забезпечуватись військовослужбовці–учасники АТО на Донбасі.

Згідно з наказом Полторака, для забезпечення якісного виконання своїх обов’язків, дотримання порядку і правил несення служби, встановлених військовими статутами та іншим законодавством України, недопущення вживання алкоголю, командирам, начальникам та керівникам надається право встановлювати підлеглим військовим премію за старанність, розумну ініціативу, сумлінне виконання службових обов’язків, встановлювати її у зменшеному розмірі або не встановлювати у разі вчинення військовослужбовцями правопорушень.