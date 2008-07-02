Контрабандисти ввозили в Україну великі партії товарів з Китаю

Співробітники Управління СБУ в Одеській області провели спецоперацію, в ході якої затримано організовану групу контрабандистів, які спеціалізувалися на ввезенні з Китаю до України великих партій промислових товарів.

Про це сьогодні поінформував УНІАН керівник прес-групи УСБУ Володимир РОМАНЕНКО, уточнивши, що „під час операції в Іллічівськом морському торговельному порту затримано 5 контейнерів з промтоварами вартістю понад 2,5 млн. грн., які за документами належали комерційному підприємству, зареєстрованому в Одесі”.

Під час огляду вантажу „виявилось, що у контейнерах доставлено товари, які за кількістю та якістю не відповідали найменуванням, зазначених у митних документах. Підроблені документи були надані з метою ухилення від сплати державного мита”.

Також встановлено, що контрабандистам допомагали окремі посадові особи Південної митниці.

Усіх шістьох членів організованого злочинного угруповання затримано. Проти них порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.28 та ст.201 Кримінального кодексу України (контрабанда у складі організованої групи).