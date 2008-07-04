У Києві хліб подорожчає, але не весь

Підвищення ціни на соціальні сорти хліба у Києві 7 липня не буде.

Про це УНІАН повідомив начальник Головного управління з питань цінової політики Київської міської держадміністрації Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

Водночас він підтвердив, що хліб таки подорожчає.

Так, на запитання, чи очікувати киянам 7 липня підвищення цін на хліб, проанонсоване хлібовиробниками столиці, він відповів: “Ні, 7 числа ціни на хліб в Києві змінюватися не будуть. Але те, що підвищення цін має відбутися – це однозначно. Питання тільки – коли? Я поки нічого сказати не можу. Думаю, дата запровадження буде визначена у вівторок”.

За словами В.ЯСТРУБИНСЬКОГО, учора, 3 липня, відбулося засідання спеціально створеної при КМДА робочої групи з цього питання, на якому було прийнято кілька рішень, серед яких, зокрема, про відтермінування дати запровадження нових підвищених цін на хліб у місті.

“Наступне засідання призначено на вівторок на 16.00. І після розгляду всіх питань, я думаю, будуть прийматися якісь конкретні рішення про можливу дату запровадження цін на хліб і, власне кажучи, рівень цих цін”, - зазначив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ .

Також, за його інформацією, на засіданні робочої групи було ухвалене рішення про надання адресної матеріальної допомоги мало захищеним верствам киян, і зараз готується відповідне розпорядження. “Я маю надію, що в понеділок максимум відповідне розпорядження міської влади буде підписано – про попереджуючі виплати киянам – незахищеним верствам міста, малозабезпеченим киянам – грошових коштів, пов’язаних з майбутнім підвищенням цін на хліб”, - додав В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ, зазначивши, що у разі підписання цього документа гроші почнуть виплачувати вже наступного тижня.

Щодо того, на скільки можуть зрости ціни на хліб у столиці, начальник управління КМДА по цінам повідомив, що “Київхліб” запропонував свій рівень, водночас зараз столична влада вивчає витрати підприємства, рентабельність, яку він запланував, наскільки вона обґрунтована. “Я думаю, що, можливо, до вівторка, можливо, протягом наступного тижня, ми будемо знати, на що буде виходити міська влада”, - сказав він.

Водночас як фахівець В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ запропонував процес підвищення цін на хліб провести у два етапи: на першому – підвищити ціни на певний відсоток, а на другому – довести рівень цін вже до економічно обґрунтованих витрат.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня керівництво відкритого акціонерного товариства «Хліб Києва» (у складі якого ВАТ « Київхліб » і ВАТ « Київмлин») заявило, що з 7 липня вимушене в односторонньому порядку підняти роздрібно-відпускні ціни на свою продукцію.

Згідно з повідомленням, з 7 липня ціна батона « Нива » становитиме 2,30 грн. (замість теперішньої 1,40 грн.), хліба «Український» - 3,16 грн. (сьогодні – 1,64 грн.), хліба « Пшеничний » - 2,68 грн. (сьогодні – 1,60 грн.).

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що влада столиці має намір домовлятися з хлібозаводами, і пообіцяв врегулювати питання з цінами на соціальні сорти хліба «на користь киян».