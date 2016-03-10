Завтра в Україну прийде похолодання: температура знизиться до +8° і знову повернуться дощі

11 березня в Україні температура повітря знизиться і становитиме протягом дня +3+8 градусів, лише на Закарпатті та у Криму стане тепліше, 6-11 градусів тепла, передає Opogode.ua.

У більшості областей України збільшиться хмарність, буде переважати волога повітряна маса, пройдуть переважно невеликі дощі.

У західній частині місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 1-6 тепла, вдень 3-8, на Закарпатті до 6-10 градусів тепла.

У північних областях переважатиме волога погода. Температура повітря вночі 2-6 градусів тепла, вдень 3-8 градусів тепла.

У центральній частині пройдуть невеликі дощі. Температура повітря вночі 3-8 тепла, вдень 4-9 градусів тепла.

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У східних областях переважно без опадів, лише місцями можливий незначний дощ. Температура повітря вночі 2-7 градусів тепла, вдень 3-8 градусів тепла.

У південній частині - місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 3-7 градусів тепла, вдень 6-11 градусів тепла.

У Києві 11 березня пройдуть невеликі дощі і похолодає. Температура повітря вночі 2-5 градусів тепла, вдень 6-8 градусів тепла.

Вітер в Україні східний, 5-10 м/с.