Весна поступово повертається в Україну: синоптики обіцяють завтра до 12 градусів тепла

23 березня, у Всесвітній день метеоролога, температура повітря буде коливатися від 2 градусів морозу на півночі України до 12 градусів тепла у південній частині. У більшості областей вдень очікується 1-8 градусів тепла, повідомляє Opogode.ua.

Атмосферні фронти обумовлять у східних областях, вдень на півночі та заході дощі, місцями з мокрим снігом. У південній частині та в центральних областях опади малоймовірні.

Місцями очікуються тумани.

У західній частині місцями пройдуть дощі, можливо з мокрим снігом. Температура повітря вночі від 3 тепла до 1 градуса морозу, вдень 4-9, на Закарпатті до 10 градусів тепла.

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У північних областях дощ, вночі місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 2-8 градусів тепла.

У центральній частині буде переважати суха погода. Температура повітря вночі 0-4 тепла, вдень 5-11 градусів тепла.

У східних областях очікується дощ, місцями мокрий сніг. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 4-10 градусів тепла.

У південній частині буде панувати малохмарна суха погода. Температура повітря вночі 1-5 тепла, вдень 7-12 градусів тепла.

У Києві 23 березня очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 3-5 градусів тепла.

Вітер в Україні східний, 5-10 м/с.