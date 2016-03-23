Трьох підозрюваних у підготовці терактів у мечеті та тюрмі на Херсонщині вже заарештовано

Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, прокуратура області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 258-4 КК України (сприяння вчиненню терористичного акту групою осіб).

«У ході досудового розслідування правоохоронцями 17 березня затримано троє людей і їм оголошено про підозру. Слідством встановлено, що в січні-березні цього року підозрювані придбали гранати, міни, вогнемет, вибухову речовину і вогнепальну зброю з метою озброєння кількох осіб для здійснення ними терористичних актів на території Херсона та області», - зазначили в прес-службі, додавши, що одного із зловмисників було затримано на ринку «Привоз».

У прокуратурі уточнили, що пізніше, за клопотанням наглядового відомства, Приморський районний суд Одеси обрав трьом затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Проведено низку обшуків, за результатами яких виявлено та вилучено зброю, боєприпаси та грошові кошти, отримані зловмисниками для забезпечення вчинення злочину.

Розслідування триває.

В свою чергу, у інтерв'ю телеканалам голова Служби безпеки України Василь Грицак, зокрема, розповів про попередження цього місяця підготовки теракту в мечеті в одному із сіл у Херсонській області.

Крім того, за його словами було попереджено стрільбу по одному із пенітенціарних закладів Херсона. При цьому було проведено низку обшуків та затримань. Зокрема, було затримано 5 громадян України, жителів Одеської області, у яких було вилучено зброю.

Загалом, за його словами, що за минулий рік СБУ попередила в Україні близько 200 злочинів терористичного характеру.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня на брифінгу керівник апарату СБУ Олександр Ткачук заявив, що співробітники СБУ затримали на Одещині п'ятьох членів диверсійної групи, які планували здійснити теракти на території Херсонщини.

За його словами, група з п'яти осіб планувала здійснити напад на одну з установ пенітенціарної служби із застосуванням гранатометів, також планувалися теракти на релігійних об'єктах, що належать певним національним меншинам, представники яких проживають на Одещині.

В свою чергу прес-центр СБУ у своєму повідомленні називав ці особи "диверсантами "ЛНР".

Зазначалося, що в ході обшуків за місцями проживання диверсантів СБУшники вилучили понад 1 кілограм пластиду, 2 протипіхотні міни, 4 гранатомети, 2 гранати та стрілецьку зброю.