В Одесі СБУ затримала 5 диверсантів "ЛНР", що планували теракт під час релігійного свята (фото)

Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що за вказівкою російських кураторів терористи повинні були здійснити збройний напад на один із пенітенціарних закладів регіону та підірвати вибуховий пристрій під час релігійного свята.

За задумом ватажків, ці теракти дестабілізували б суспільно-політичну ситуацію в південно-східному регіоні, зокрема через провокування міжнаціонального конфлікту.

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Під час обшуків за місцями проживання диверсантів співробітники спецслужби вилучили понад 1 кілограм пластиду, 2 протипіхотні міни, 4 гранатомети, 2 гранати та стрілецьку зброю.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення спільників диверсантів.