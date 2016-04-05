Вбивство адвоката російського ГРУшника: в ГПУ анонсували завершення розслідування

Про це Матіос сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Нам вдалося встановити весь ланцюжок обставин, які призвели до загибелі адвоката Грабовського. З урахуванням тих результатів наради, яку ми сьогодні проводили, я вважаю, що протягом 10-15 діб ми вийдемо на фінішну пряму з технічним оформленням відповідно усіх процесуальних документів, на фінішну пряму завершення розслідування підстав, причин і наслідків вбивства", - наголосив Матіос.

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Як повідомляв УНІАН, 10 березня стало відомо про зникнення адвоката Грабовського, який мешкав у готелі в Одесі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Пізніше в Одесі було затримано одного з підозрюваних у викраденні Грабовського.

25 березня головний військовий прокурор Матіос повідомив, що тіло адвоката було знайдено за 27 км від міста Жашків Черкаської області. Також Матіос заявив, що правоохоронці затримали другого підозрюваного у вбивстві адвоката Грабовського, який і вказав на місце та обставини злочину.

Крім того, за словами Матіоса, "адвокат Грабовський був вбитий насильницьким шляхом з дострілюванням з вогнепальної зброї". На місці вбивства були знищені речові докази злочину.

29 березня у Генеральній прокуратурі продемонстрували відео, на якому Грабовський обіцяє своїм викрадачам більше не захищати російського спецпризначенця Александрова.