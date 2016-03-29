Адвокат Грабовський обіцяв своїм викрадачам більше не захищати російського ГРУшника Александрова (відео)
У Генеральній прокуратурі продемонстрували відео, де адвокат Юрій Грабовський обіцяє своїм викрадачам більше не захищати російського спецпризначенця Олександра Александрова.
Як передає кореспондент УНІАН, це відео продемонстрував заступник Генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
На відео невідомий поза кадром запитує Грабовського, чи буде він надалі здійснювати захист Александрова. У відповідь Грабовський відмовляється від подальшого захисту Александрова: “Я адвокат Грабовський Юрій Леонідович, обіцяю і зобов'язуюсь припинити надання правової допомоги обвинувачуваному Александрову в рамках кримінального провадження, яке проходить у Голосіївському районному суді Києва”.
Далі голос за кадром запитує: чому?: “Тому що я вважаю не можливим захищати його надалі у цій справі”.
Голос за кадром знову запитує: “Ви зрозуміли свою помилку?» «Так, я зрозумів свою помилку», - сказав Грабовський.
На цьому відео, продемонстроване Матіосом, завершується.
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На відео Грабовський виглядає незвично втомленим.
Як повідомляв УНІАН, 10 березня стало відомо про зникнення адвоката Грабовського, який мешкав у готелі в Одесі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Грабовський був захисником російського «ГРУшника» Александрова, затриманого на Донбасі у травні 2015 року.
Раніше в Одесі було затримано одного з підозрюваних у викраденні Грабовського.
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