Адвокат Грабовський обіцяв своїм викрадачам більше не захищати російського ГРУшника Александрова (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, це відео продемонстрував заступник Генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

На відео невідомий поза кадром запитує Грабовського, чи буде він надалі здійснювати захист Александрова. У відповідь Грабовський відмовляється від подальшого захисту Александрова: “Я адвокат Грабовський Юрій Леонідович, обіцяю і зобов'язуюсь припинити надання правової допомоги обвинувачуваному Александрову в рамках кримінального провадження, яке проходить у Голосіївському районному суді Києва”.

Далі голос за кадром запитує: чому?: “Тому що я вважаю не можливим захищати його надалі у цій справі”.

Голос за кадром знову запитує: “Ви зрозуміли свою помилку?» «Так, я зрозумів свою помилку», - сказав Грабовський.

На цьому відео, продемонстроване Матіосом, завершується.

Дивіться з 01:25

На відео Грабовський виглядає незвично втомленим.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня стало відомо про зникнення адвоката Грабовського, який мешкав у готелі в Одесі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Грабовський був захисником російського «ГРУшника» Александрова, затриманого на Донбасі у травні 2015 року.

Раніше в Одесі було затримано одного з підозрюваних у викраденні Грабовського.

Читайте такожтіло адвоката було знайдено

Читайте такожз дострілюванням з вогнепальної зброї