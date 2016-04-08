Ціни на ліки для хворих на гемофілію не знизилися, незважаючи на закупівлю за посередництва ПРООН
Закупівля ліків при посередництві ПРООН для українських пацієнтів, хворих на гемофілію, не знизила ціни на ці препарати.
Про це заявила організація «Медичний контроль», яка провела аналіз результатів тендеру ПРООН по закупівлі ліків для України за програмами дитячої та дорослої гемофілії.
Більше того, участь у процедурі закупівлі ліків ПРООН не призвела до того, що препарати України поставлять безпосередньо виробники. Робити це будуть ті ж компанії-дистриб'ютори, які вигравали тендери при Вікторі Януковичі.
«Складність дистрибуції подібних препаратів не дозволила розширити пул продавців. Торги в ПРООН виграли, в основному, посередники, які завжди вигравали МОЗівські торги на закупівлю препаратів факторів крові: «КРФП», «Людмила-фарм», «Лінк-медітал». З'явився новий посередник – прибалтійська компанія «Магнифарма», яка на торгах представляла препарати «Октафарми» (ця компанія умовно з ЄС, вона з українським корінням), і вперше безпосередньо вийшов представник виробника «Ново Нордіск» (через особисту доньку, зареєстровану в Швейцарії компанію «Novo Nordisk Health Care AG»).
Основні постачальники залишилися в справі, але змінилася їх частка: так «Лінк-медітал» мав в торгах МОЗа в 2014 році частку у 24%, у 2015 році – 23,6%, а на торгах ПРООН він підняв свою присутність на ринку до 38%. «Людмила-фарм», яка мала в МОЗівських торгах 2014 року близько 6%, підняла свою частку на торгах ПРООН до 20% і т. д», - йдеться у дослідженнях «Медичного контролю».
Порівняння цін закупівлі препаратів для лікування гемофілії через ПРООН з цінами в референтних країнах показало, що ПРООН закупила препарати дорожче в середньому на 30%, ніж у країнах Європи. Середнє завищення цін по позиціях, де ПРООН закупила дорожче МОЗ, склала 52%, а найвищі завищення були за монопольними позиціями, що мають тільки одного виробника. Так, максимальне завищення (в три рази!) показав дистриб'ютор компанії «Феррінг» ТОВ «Київське регіональне фармпідприємство» по препарату «ОКТОСТИМ»; з ціною, що в два рази перевищує мінімальну ціну в Європі, вийшла на торги компанія ТОВ «Лінк-медітал» з препаратом «ФЕЙБА» виробництва «Бакстер». Єдиний прямий представник виробника «Ново Нордіск» на торгах у ПРООН вийшов з препаратом «НОВОСЕВЕН»® з ціною, яка опинилася на 71% вище, ніж в референтних країнах Європи.
Ну і нарешті, через зростання гривневих цін на препарати в порівнянні з цінами 2014 року, що безпосередньо пов'язано з девальвацією національної валюти за цей час, ПРООН не змогли купити всього замовленого МОЗом обсягу препаратів. Грошей вистачило лише на закупівлю 75% від замовленого обсягу.