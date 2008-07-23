Росія не має наміру змінювати частку доларових активів у резервах
Про це повідомив міністр фінансів
|Олексій КУДРІН
Росія не має наміру змінювати частку доларових активів у розміщенні золотовалютних резервів. Про це повідомив віце-прем`єр, міністр фінансів РФ Олексій Кудрін в розмові з журналістами. Як зазначив О.Кудрін, нинішня валютна структура розміщення резервів буде збережена - 45% у доларових активах, 45% - в євро, 10% - у фунтах стерлінгів. "Ми абсолютно правильно, консервативно розміщуємо свої резерви", - сказав він.
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