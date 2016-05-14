Тука повідомив про підготовку до будівництва "Стіни" на кордоні з РФ на Луганщині

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

"Приблизно 30 хвилин тому в мене була розмова з прикордонниками, і хочу сказати, що роботи вже почалися. Вже прибули бригади геологів, геодезистів, зараз йдуть роботи з дослідження грунту, підготовчі роботи до технічного завдання. Працюють дві потужні групи, які рухаються вздовж кордону одна назустріч інший. На жаль, як мені стало відомо, вже виявлено дві ділянки, які місцеві фермери, незважаючи на всі попередження, засіяли житом", – сказав він.

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На думку Туки, "якщо буде нормальна процедура фінансування, то абсолютно реально побудувати всі заплановані об'єкти" до 2018 року.

Нагадаємо, в серпні 2015 року в Держприкордонслужбі заявили про завершення підготовки до односторонньої демаркації кордону з Росією.

Ініціатива української влади щодо обладнання кордону з Росією отримала назву "Європейський вал". Спочатку проект називався "Стіна". 19 листопада 2014 року Кабінет міністрів прийняв рішення затвердити указ президента Петра Порошенка про позначення лінії українсько-російського кордону. Проект передбачає спорудження траншей, ровів, а також спеціальних об'єктів.

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