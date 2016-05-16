На Луганщині судитимуть голову райради за організацію сепаратистського "референдуму"
15:39, 16 травня 2016Суспільство
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Прокуратура Луганської області 13 травня направила до суду обвинувальний висновок стосовно голови районної ради, який підозрюється у сприянні організації сепаратистського "референдуму".
Стосовно цього чиновника було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, розслідуванням встановлено, що підозрюваний брав участь в організації проведення на території району так званого «референдуму на підтримку незалежності «ЛНР».
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Кримінальне провадження велося за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна або без такої.
Стосовно цього чиновника було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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