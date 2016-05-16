На Луганщині судитимуть голову райради за організацію сепаратистського "референдуму"

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, розслідуванням встановлено, що підозрюваний брав участь в організації проведення на території району так званого «референдуму на підтримку незалежності «ЛНР».

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Кримінальне провадження велося за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна або без такої.

Стосовно цього чиновника було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.