Українська режисер Марися Нікітюк отримала нагороду у Каннах

Про це написав продюсер майбутньої стрічки Нікітюк Ігор Савиченко на сторінці у Facebook.

Окрім почесної відзнаки, сценарій Марисі Нікітюк “Коли падають дерева” також отримав 10 000 євро на подальше виробництво фільму, передає Еспресо.

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“Це дуже радісна подія особисто для мене і для проекту фільму загалом. Хоча це і велика відповідальність. Україна вперше взяла участь в програмі ScripTeast, і перемога мого сценарію я сподіваюсь розпочала гарну традицію для українських авторів та режисерів.” – сказала Нікітюк на врученні нагороди.

Роботою над фільмом займається компанія "Директорія Кіно". Початок зйомок заплановано вже на серпень 2016 року.