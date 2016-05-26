Горбачов відмовився від коментарів щодо заборони на в'їзд до України

"Я думаю, що в журналістиці є про що поговорити і обговорити", - сказав він у відповідь на прохання прокоментувати рішення української влади, передає ТАСС.

На уточнювальне запитання, чи не хоче прокоментувати рішення влади України, Горбачов відповів: "Ні. Це ви коментуйте".

Нагадаємо, 22 травня в інтерв'ю The Sunday Times Горбачов заявив, що приєднання Криму й Севастополя до Росії в березні 2014 року є "правильним рішенням".

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23 травня народний депутат України, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко звернувся із заявою до СБУ і МЗС з пропозицією заборонити в'їзд на територію України екс-президентові СРСР Михайлу Горбачову за його заяву про підтримку анексії Криму.

26 травня Горбачову заборонили в'їзд в Україну на п'ять років за підтримку окупації Криму.