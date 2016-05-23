Геращенко пропонує заборонити в'їзд Горбачову до України та ЄС за підтримку окупації Криму

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я вважаю, що такі заяви є порушенням як Кримінального кодексу України, так і порушенням загальнолюдських цінностей. Тому я сьогодні звернувся з заявою до глави СБУ, міністра закордонних справ з пропозицією заборонити в’їзд Горбачову на територію України", - заявив Геращенко.

Він також повідомив, що сьогодні звернувся і до Представництва ЄС в Україні з проханням розглянути питання про заборону в’їзду Горбачову на територію ЄС. "Нікому не дозволено визнавати публічно анексію Криму РФ. Це був акт агресії та порушення територіальної цілісності України", - наголосив політик.

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"Я впевнений, що в Україну в’їзд Горбачову буде заборонений, а що стосується ЄС, то, я думаю, що наші європейські партнери повинні давати оцінку заявам подібного роду, котрі закликають визнавати анексію Криму РФ", - заявив Геращенко.

Нагадаємо, 22 травня в інтерв’ю The Sunday Times Горбачов заявив, що приєднання Криму і Севастополя до Росії у березні 2014 роки є "правильним рішенням".