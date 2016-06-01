Кабмін утворив оргкомітет з проведення "Євробачення-2017"
19:16, 01 червня 2016Суспільство
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Кабінет міністрів України утворив організаційний комітет з проведення в Україні пісенного конкурсу "Євробачення-2017". Відповідне рішення було прийнято в ході засідання уряду за пропозицією Міністерства культури.
Остаточний перелік учасників оргкомітету зараз узгоджується / Фото wikimedia.org
Як підкреслив міністр культури Євген Нищук, остаточний перелік учасників оргкомітету зараз узгоджується. У цьому зв'язку глава уряду запропонував ввести до складу оргкомітету віце-прем'єр-міністра В'ячеслава Кириленка.
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Як повідомляв УНІАН, українська співачка Джамала здобула перемогу на конкурсі Євробачення-2016, який відбувся 14 травня в Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.
Наступний конкурс Євробачення-2017 прийматиме Україна.
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