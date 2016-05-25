Євробачення-2017 в Україні: Гройсман готовий очолити оргкомітет з підготовки конкурсу

Про це він сказав сьогодні на нараді з питання проведення Євробачення-2017, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Кабміну.

Зокрема, прем'єр-міністр доручив Міністерству культури України внести пропозиції щодо формування організаційного комітету. "Наше завдання - швидко визначити план дій і місце проведення конкурсу", - заявив він.

При цьому Гройсман висловив готовність очолити організаційний комітет. "Я готовий як прем'єр-міністр стати головою, співголовою цього комітету для того, щоб дуже чітко визначити, що все буде максимально швидко якісно, збалансовано і на високому рівні", - зазначив він.

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Прем’єр відкинув можливість передачі права на проведення Євробачення-2017 іншій країні.

"Позиція уряду України полягає у тому, що Євробачення буде проведено в Україні. Тут немає бути жодних дискусій з цього приводу. Наше завдання, щоб ми Євробачення у 2017 році провели на високому організаційному рівні. Для цього усе, що буде потрібно, ми забезпечимо", - заявив Гройсман.