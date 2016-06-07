У Дніпрі учасник АТО погрожував поліцейським гранатою

18:11, 07 червня 2016
Суспільство
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Чоловік погрожував поліцейським привести гранату в дію.

НПУ

Про це йдеться у повідомлені патрульної поліції Дніпра, передає Depo.Дніпро.

На житловому масиві Західний патрульні поліцейські виявили громадянина з гранатою РГО.

Чоловік погрожував привести її в дію. Інспектори разом із дільничним затримали чоловіка.

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Особу встановили - ним виявився громадянин, 1965 року народження, учасник бойових дій. Підозрюваного доставили до відділку поліції Новокодацького району.

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