У Дніпрі учасник АТО погрожував поліцейським гранатою

Чоловік погрожував поліцейським привести гранату в дію.

Про це йдеться у повідомлені патрульної поліції Дніпра, передає Depo.Дніпро. На житловому масиві Західний патрульні поліцейські виявили громадянина з гранатою РГО. Чоловік погрожував привести її в дію. Інспектори разом із дільничним затримали чоловіка. Читайте такожУ Львові минулої ночі на подвір’я двох приватних будинків невідомі кинули гранати Ф-1 Особу встановили - ним виявився громадянин, 1965 року народження, учасник бойових дій. Підозрюваного доставили до відділку поліції Новокодацького району.

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