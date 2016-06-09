В центрі Києва в день Маршу рівності поліція встановить металеві рамки для пропуску людей

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко. Як уточнив начальник столичного главку, на місці маршу, на вулиці Володимирській та на вулиці Льва Толстого до площі Льва Толстого, буде проведено ряд поліцейських заходів.

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"Буде обмежено доступ до цієї території, буде сформована достатня кількість пропускних фільтраційних пунктів, на яких будуть використовуватися металеві рамки, металеві детектори, будуть використовуватись службові собаки, але це не зашкодить вільному проходу представників преси, представників тих, хто бажає взяти участь у проведенні цього маршу", - сказав Крищенко.

Планується встановити 6 фільтраційних пунктів.

Як повідомив Крищенко, очікується на марш прибуття значної кількості представників дипломатичних місій, представників європейських інституцій, а також декількох європейських громадських організацій. У цьому зв'язку заходи безпеки будуть підвищені.

"Ми дуже налаштовані на, скажімо так, проведення більш превентивних заходів. Ми проводили зустрічі як з організаторами цього маршу, так і з противниками. Нами наголошено, що поліція буде максимально й до останнього уникати сутичок та уникати провокацій, уникати застосування сили, якщо не буде в тому крайньої необхідності, і сила, якщо буде застосовуватися, то тільки необхідна для попередження провокацій і запобігання настанню тяжких наслідків", - заявив Крищенко.