У Мінкульті назвали дату оголошення міста-господаря Євробачення-2017

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр культури Євген Нищук після засідання уряду.

"Відбір міста відбуватиметься в чотири етапи і розпочнеться сьогодні. Перший етап - 24 червня - 8 липня... Другий - 8 липня-15 липня... Третій - 18 липня-22 липня", - сказав він.

За словами Нищука, конкурс проводитиме Національна телекомпанія України, а його фінальна частина відбудеться з 22 липня по 1 серпня. Це буде четвертий етап, коли спеціальна інспекція за участю представників Європейської мовної спілки перевірить стан готовності міст-фіналістів конкурсу.

«1 серпня 2016 року ми маємо отримати місто, яке прийматиме «Євробачення», - сказав міністр.

Читайте такожСьогодні в Україні розпочнеться відбір міста, в якому відбудеться Євробачення-2017

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Джамала перемогла на конкурсі Євробачення-2016, що відбувся 14 травня у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.

Наступний конкурс Євробачення-2017 прийматиме Україна.

Мери Києва Віталій Кличко, Одеси Геннадій Труханов та Дніпра Борис Філатов заявили про готовність провести конкурс у своїх містах.