Шлях Джамали на Євробаченні: як це було (фото, відео)

Голосування на Євробаченні завершилось перемогою Джамали. Крім неї, до п'ятірки лідерів увійшли Австралія, Росія, Болгарія і Швеція.

Згідно з новими правилами оголошення результатів "Євробачення", в цьому році в ході самого шоу не було оголошено, скільки балів телеглядачі віддали представникам інших країн.

В цілому за результатами глядацького голосування найбільше голосів набрав російський виконавець Сергій Лазарєв - 361. Джамалі глядачі віддали 323 голоси.

Проте у загальній сумі за результатами двох етапів голосування українській співачці вдалося випередити і австралійку, і росіянина. Набравши в загальній сумі 534 бали, Джамала виграла Євробачення-2016.

Загалом у конкурсі беруть участь 42 країни: 18 - у першому півфіналі, та ще 18 – у другому. Після двох півфіналів у підсумковій гонці за перемогу боролися представники 26 країн - по 10 минулих з кожного півфіналу. А також Швеції як переможця минулорічного конкурсу і країн "великої п'ятірки". Сьогодні на сцені в Стокгольмі виступили артисти з Грузії, Німеччини, Угорщини, Ізраїлю, Італії, Латвії, Литви, Мальти, Польщі, Росії, Сербії, Іспанії, Швеції, Вірменії, Австралії, Австрії, Азербайджану, Бельгії, Нідерландів, України, Великобританії, Болгарії, Хорватії, Кіпру, Чехії, Франції.

Цього року Україну представила Джамала. У фіналі вона виступила під №21. Популярність Джамалі приніс конкурс "Нова хвиля 2009", який проходив в Юрмалі, де вона отримала гран-прі.

32-річна артистка спеціально для нацвідбору написала пісню "1944", на яку її надихнула розповідь прабабусі. Саме з цим роком пов'язані найважчі спогади в її родині. Йдеться про насильницьку депортацію кримськотатарського народу. А Джамала народилася в сім'ї кримського татарина і вірменки.

Пісня "1944" отримала нагороду EUROSTORY AWARD 2016 - за кращий рядок в конкурсній пісні в цьому році. Переможців визначало професійне журі письменників. Журі таким чином відзначило рядок "You think you are gods, but everyone dies" ("Ви вважаєте себе богами, але всі вмирають").

Крім того, ще до фінального виступу вона отримала другу нагороду - Marcel Bezencon Award - за найкращий вситуп на думку коментаторів.

Також Джамала розповідала, що до неї, представившись помічниками президента Петра Порошенка, дзвонили російські пранкери Вован і Лексус. Вони поцікавилися у співачки, про що насправді текст її пісні "1944". Джамала відповіла, що це пісня не лише про кримських татар. "Це про біль у цьому світі. Це про Голокост, про геноцид, репресії. І відкриттям фестивалю Євробачення, фестивалю, як говорить мій дідусь - легковажної пісні, був перформанс від "The Grey People"("Сірі люди"), які показали, як Швеція приймала біженців. Тому "більше, ніж ви думаєте" - це не про 1944 рік, це адресовано усім людям, які думають про себе як про маленьких царів, що можуть керувати долями інших – вирішувати, як їм жити і позбавляти їх життя", - пояснила Джамала.

Як прогнозували букмекери, найбільші шанси на перемогу в цьому році були у представника Росії Сергія Лазарєва. Джамалу також чекало місце в першій 5-ці. Також у п'ятірці фаворитів були Амір Хаддад з Франції, Франс з Швеції і Демі Ім з Австралії. У день проведення конкурсу букмекерська контора William Hill оприлюднила свіжі ставки на фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2016", Джамала у ньому піднялась з 4 на 3 позицію.

У свою чергу Генеральний директор Національної телекомпанії України (НТКУ) "UA:Перший", яка займається організацією участі українських представників у міжнародному пісенному конкурсі, Зураб Аласанія заявив, що в разі перемоги на Євробаченні-2016 російського співака Сергія Лазарєва, Україна відмовиться від участі в конкурсі в наступному році.

Нагадаємо, перший півфінал Національного відбору на "Євробачення-2016" відбувся 6 лютого. 13 лютого відбувся другий півфінал національного відбору. По три учасники з двох півфіналів пройшли до фіналу національного відбору.

Найбільше голосів отримали і пройшли тоді до фіналу:

За результатами першого півфіналу – співачка Джамала та гурти The Hardkiss і Brunettes Shoot Blondes.

За результатами другого півфіналу – гурти SunSay, Pur:Pur та «Неангели».

Варто згадати й те, що у фінальному голосуванні за кандидатуру представника України взяли участь понад 300 тисяч людей, що є рекордом для відбіркових конкурсів "Євробачення" в Україні.