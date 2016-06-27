Через масове отруєння в Ізмаїлі містянам безкоштовно роздають питну воду

Про це у Facebook повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.

За його словами, на вулицях міста стоять бочки з питною водою, яка видається без обмежень і безоплатно.

«Бочки стоять біля супермаркету «Копійка» на проспекті Миру, в районі перехресть вулиць Шевченка і Рєпіна, Краснодонської і Гончарова, Шевченка і Михайла Грушевського (Енгельса), Некрасова і Заводської, а також у автопарку, в центрі на проспекті Суворова, в районі перехрестя вул. Пушкіна і 28 червня, на Нахімова (на Південному та біля будинку №212), а також на Бадаєва», - написав міський голова.

Мер зазначив, що у місті також розвозять питну бутильовану воду (у 6-літрових бутлях) додому громадянам похилого віку, багатодітним сім'ям, людям з обмеженими можливостями.

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Абрамченко також зазначив, що, станом на 7:00 понеділка в лікарнях Ізмаїла та Ізмаїльського району перебувають 139 осіб (109 дітей та 30 дорослих), які госпіталізовані зі скаргами на розлади шлунково-кишкового тракту.

«У понеділок з нуля годин до 7:00 до лікарень звернулися троє людей. Усього з початку спалаху інфекції за медичною допомогою звернулися 735 осіб», - додав мер.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, протягом 16-26 червня до Ізмаїльської районної лікарні з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» звернулися 732 особи (у тому числі 426 дітей).

Станом на 7 годину ранку 27 червня у медичних установах Ізмаїла перебувають 136 осіб, зокрема 106 дітей.

Попередня причина захворювання – вживання недоброякісної води.