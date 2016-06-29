Юлія Тимошенко стала бабусею
17:50, 29 червня 2016Суспільство
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У лідера "Батьківщини" Юлія Тимошенко народилася внука.
У Тимошенко народилася онука / Фото УНІАН
Донька політика Євгенія Тимошенко народила дитину. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook політолог Олексій Голобуцький.
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"Щойно розповіли. Тимошенко стала бабусею. Онучка, пологи відбувалися в Києві, 3,2 кг", - йдеться у повідомленні.
Про вагітність Євгенії Тимошенко стало відомо 22 травня під час дитячого фестивалю "Назустріч мрії", який організував фонд Тимошенко. Пізніше у соцмережах також з'явилися фото Євгенії Тимошенко з цього заходу, на яких і можна помітити зміни в її фігурі.
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