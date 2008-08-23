Британський міністр їде в Україну говорити про Грузію

Україну 27 серпня відвідає з візитом міністр закордонних справ Великої Британії Девід МІЛІБЕНД.

Про це УНІАН повідомили у Посольстві Великої Британії в Україні.

Метою візиту є обговорення значення для України та регіону нещодавніх подій у Грузії.

Очікується, що Д.МІЛІБЕНД також виголосить промову та дасть прес-конференцію.