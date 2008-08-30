Ющенко: нерозумна політика може спричинити девальвацію ціни на зерно

Нерозумна політика в сільському господарстві може призвести до девальвації ціни на зерно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО вчора на прес-конференції на території шахтоуправління «Покровське» (Донецька область).

В.ЮЩЕНКО зазначив, що в Україні необхідно створювати нормальну ринкову політику, тому що «політика заборони адміністрування, яка була в останні 12 місяців, я впевнений, що вона завдала великої шкоди, зокрема й сільському господарству».

За словами Президента, «три місяці тому у нас ще було заборонено вивезення зерна з України, і 5 млн. тонн ми не знали куди дівати».

В.ЮЩЕНКО повідомив, що цього року в Україні очікується рекордний урожай - до 47-48 млн. тонн, а обсяги українських сертифікованих елеваторів мають потужності 27 млн. тонн. «Все решта – значною мірою, якщо ми не забезпечимо радикальні зміни у зовнішній політиці в цьому питанні - це просто призведе до дискредитації роботи селян, до девальвації ціни на зерно і на інші продовольчі позиції», - наголосив В.ЮЩЕНКО, додавши: «нам дуже багато потрібно зробити солідарних рішень, це може об`єднати».