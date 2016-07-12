У Харкові за хабарництво судитимуть директора вишу

Прокуратура Харківської області передала до суду справу директора вишу-хабарника, який брав гроші за допуск до захисту диплому.

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на заяву керівника місцевої прокуратури №4 Володимира Купріянова.

"За його даними, у лютому поточного року до прокуратури звернувся студент з заявою про те, що директор одного з харківських вишів вимагає кошти за допуск до захисту диплома", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВ Одесі затримали декана факультету харчової академії, яка вимагала хабар за сесію

Хлопець розповів, що для того, щоб здати дипломну роботу для подальшого її захисту, необхідно отримати підпис від директора інституту. Однак, коли студент 6-го курсу звернувся за підписом, керівник повідомив, що візує допуск до захисту диплома лише після наявності квитанції про добровільний внесок до фонду випускників.

Сума внеску становила 1 тисяча гривень. Під час огляду кабінету директора інституту співробітники СБУ та прокуратури виявили близько 100 квитанцій про сплату до фонду.

Прокуратура скерувала до Московського районного суду Харкова обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 КК України. Максимальна санкція статті передбачає 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.