У Харкові затримали співробітників управління юстиції, які щомісячно отримували хабарі від підлеглих
15:56, 07 липня 2016Суспільство
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Правоохоронці викрили керівників Головного територіального управління юстиції в Харківській області, які щомісяця отримували від своїх підлеглих гроші в сумі півтори тисячі гривень.
Екс-керівникам управління загрожує до 10 років позбавлення волі / Фото hk.npu.gov.ua
Як повідомляє ГУ Нацполіції у Харківській області, т.в.о. начальника управління державної реєстрації разом з начальником відділу державної реєстрації актів цивільного стану щомісяця отримували таку суму за те, щоб не проводилися перевірки, результатом яких могло бути звільнення.
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За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.
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