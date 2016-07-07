У Харкові затримали співробітників управління юстиції, які щомісячно отримували хабарі від підлеглих

Як повідомляє ГУ Нацполіції у Харківській області, т.в.о. начальника управління державної реєстрації разом з начальником відділу державної реєстрації актів цивільного стану щомісяця отримували таку суму за те, щоб не проводилися перевірки, результатом яких могло бути звільнення.

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За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.