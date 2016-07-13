Скандальний "доктор Пі" вийшов із СІЗО та почав гіпнотизувати тварин (відео)

Після звільнення зі Львівського СІЗО скандально відомий "доктор Пі" Андрій Слюсарчук продовжує демонструвати гіпноз. Відеозапис виступу 12 липня під Києвом у таборі для дітей з зони АТО Слюсарчук надав ТСН.

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"Зараз я демонструю гіпноз тварин. Зараз кролик перебуває у гіпнотичному стані, тобто каталепсії. У такому стані тварину можна оперувати. Тварина знерухомлена та перебуває у безсвідомому стані", - розповідає Слюсарчук.

Після перфомансу "доктор Пі" повернув кролика до нормального стану.

Журналістам "доктор" розповів, що на відео потрапила лише частина його вистави. "Там був не тільки кролик. Там була велика собака – лайка. Там були щури, трохи людей", - стверджує "доктор".

Як повідомляв УНІАН, Слюсарчук відбував покарання у Полицькій виправній колонії на Рівненщині. У середині червня його етапували до попереднього місця ув'язнення у Львівську установу виконання покарань №18 (львівське СІЗО). 24 червня рішенням суду Слюсарчука звільнили із СІЗО.

8 квітня 2015 року Апеляційний суд Львівської області відхилив клопотання адвокатів Слюсарчука про пом'якшення вироку. Однак, 28 січня 2016 р. Володимирецький районний суд Рівненської області скоротив термін ув'язнення Слюсарчуку за "законом Савченко". Відтак йому залишалося відбути за ґратами ще 1,5 року з правом на умовно-дострокове звільнення. Слюсарчук мав вийти на свободу 20 червня 2016 року.

24 березня 2016 р. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, розглянувши касаційні скарги Слюсарчука та його захисників, ухвалив скасувати рішення Апеляційного суду Львівської області та призначити новий розгляд в суді апеляційної інстанції.

Довідка УНІАН. 14 лютого 2014 року вироком Сихівського райсуду міста Львова Андрій Слюсарчук, відомий як «Доктор Пі», був засуджений за шахрайство до 8 років позбавлення волі.

За кілька років до того у ЗМІ з'явилася серія публікацій про феноменальні здібності Слюсарчука, який відтворював по пам'яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 млн цифр у числі «Пі» після коми. Він також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей.

Проте з'ясувалося, що Слюсарчук – самозванець. Він обвинувачений у використанні підроблених документів, здійсненні незаконної лікувальної діяльності, пов’язаної із заподіянням потерпілим тяжких тілесних ушкоджень та вбивством з необережності двох хворих, а також заволодінні шляхом обману і зловживання довірою чужим майном.