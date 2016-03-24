Вищий спецсуд скасував вирок "Доктору Пі "Слюсарчуку і направив справу на повторне розслідування

Андрій Слюсарчук прославився в середині двохтисячних років здатністю запам'ятовувати величезні обсяги інформації, зокрема тисячами цифр числа ПІ і перемогами над найпотужнішою комп'ютерною шаховою програмою, передає ТСН.

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Нагадаємо, Андрій Слюсарчук був затриманий у листопаді 2011 року за підозрою в шахрайстві і ненавмисному вбивстві пацієнта, а в лютому 2014 він був засуджений на 8 років в'язниці. У січні цього року подав прохання про перерахунок терміну.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого стало відомо, що скандально відомому Андрію Слюсарчуку, який двічі подавав клопотання на перерахунок тюремного терміну (після вступу в силу "закону Савченко", за яким день в СІЗО рахується за два) суд таки скоротив його. "Суд прийняв рішення зарахувати йому 1 день у СІЗО за 2. Термін скорочено на 3,5 роки. Зможе вийти на свободу в середині червня", – повідомив адвокат Слюсарчука Вадим Мелько.