Жінку-бойовика, що "охороняла" станцію Алмазна на Луганщині, засудили до 4,5 років
У Луганській області суд 15 липня засудив жительку Брянки Луганської області до 4 років і 6 місяців позбавлення волі за участь у діяльності незаконного збройного формування.
Як повідомляє прес-служба обласної прокуратури, встановлено, що у вересні 2014 року обвинувачена ввійшла до складу структурного підрозділу незаконного збройного формування і брала активну участь у його діяльності.
Зокрема, маючи при собі автоматичну вогнепальну зброю і спеціальні засоби, вона здійснювала охорону залізничного вокзалу міста Алмазна Луганської області, а також неодноразово чергувала на блокпостах на території, непідконтрольній українській владі.
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Лисичанський міський суд визнав її винною у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.260 КК України, і призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком 4 роки і 6 місяців.
Нагадаємо, вказану особу було затримано наприкінці квітня цього року.