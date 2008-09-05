Український фондовий ринок обвалився: торги призупинені

Сьогодні о 12.45 на годину були припинені торги в торговій системі Фондової біржі ПФТС, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

За інформацією прес-служби, торги були припинені, оскільки була зафіксована ситуація «цінової нестабільності».

Відповідно до затвердженого біржовою радою ПФТС критерію, «ціновою нестабільністю» вважається зниження цін угод або цін котирувань порівняно з цінами угод або цінами котирувань на закриття попередньої торгової сесії більш як за 75% паперів, які входять до складу «індексного кошика» Індексу ПФТС.

Як повідомили УНІАН експерти фондових компаній, падіння вартості цінних паперів, що входять в індексний кошик ПФТС, у першій половині сьогоднішнього дня перевищило 7%.