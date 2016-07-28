Прокуратура Київської області відстояла в суді повернення державі 114 га землі
Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області задовольнив позовні вимоги прокуратури Київщини щодо повернення з незаконної оренди у державну власність земельної ділянки площею 114 га вартістю понад 1,8 млн гривень.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, установлено, що в 2014 році Головне управління Держземагентства в Київській області надало чоловікові в довгострокову оренду на 49 років земельну ділянку площею 114 га в межах Переяслав-Хмельницького району Київщини. Вказана земля надавалась в оренду для ведення фермерського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення державної власності, хоча частина земель належала до комунальної власності.
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Втім, рішення було винесено незаконно, в порушення вимог законодавства не була проведена належним чином перевірка щодо виключення підстав для відмови у наданні дозволу проекту землеустрою щодо відведення зазначеної землі, не було враховано, що частина земель належала до комунальної власності, а також інші положення нормативних актів.
Зважаючи на виявлені порушення, прокуратура Київської області звернулась до суду з вимогою визнати недійсним та скасувати накази Головного управління Держземагентства в Київській області та договір оренди земельної ділянки, яку суд повністю задовольнив.