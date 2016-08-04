Суд повторно розгляне справу про незаконну передачу сину Пшонки 15 тис. га мисливських угідь - ГПУ

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Зокрема, як нагадали в ГПУ, раніше органи прокуратури Київської області пред’явили позов про визнання недійсними рішення Київської обласної ради та укладеного на його підставі договору, за яким мисливські угіддя було незаконно передано в користування товариству, яке пов’язують з сином колишнього генерального прокурора України.

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Встановлено, що на підставі незаконного рішення Київської облради у ДП «Фастівський лісгосп» вилучено та передано в користування ТОВ «Укрмістобудпроект» без дотримання законодавчо визначеної процедури мисливські угіддя площею понад 15 тис. га на Київщині.

Однак, як заявили в ГПУ, незважаючи на вказані обставини, суди першої та апеляційної інстанцій у задоволенні позову відмовили. Прокуратура подала касаційну скаргу.

«Погодившись із доводами Генеральної прокуратури України, яка брала участь у розгляді справи, Вищий господарський суд України 03.08.2016 задовольнив касаційну скаргу прокурора та скасував попередні незаконні судові рішення. При цьому касаційний суд направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції для повторної перевірки доводів прокуратури», - поінформували у відомстві.