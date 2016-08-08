Окупанти підсилюють передові підрозділи на Донбасі - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

"Основні зусилля противника зосереджувались на підтриманні бойової готовності з’єднань та частин 1 армійського корпусу (Донецьк) і 2 армійського корпусу (Луганськ) збройних сил РФ; ротації та посиленні передових підрозділів; удосконаленні інженерного обладнання; поповненні запасів паливно-мастильними матеріалами; повернення з полігонів до місць постійної дислокації підрозділів після проведення планових заходів бойової підготовки", - йдеться в повідомленні.

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Також, за даними розвідки, на Новоайдарському напрямку через Краснодон у бік Луганська прослідувала колона у складі 7 паливозаправників.

На Сєверодонецькому напрямку після проведення заходів бойової підготовки на полігоні “Шимшинівський” було переміщено підрозділи 6 окремого мотострілецького полку (Стаханов) 2 армійського корпусу. Так, до Стаханова переміщено до роти особового складу, а до Первомайська – два танкових взводи, артилерійський та протитанковий взводи.

Водночас на Слов’янському напрямку у смузі відповідальності 7 окремої мотострілецької бригади (Дебальцеве) 2 армійського корпусу триває інженерне обладнання передових позицій. Зокрема, сказано, що здійснено облаштування пункту управління бригади, проводиться налагодження каналів зв’язку. За даними розвідки, виконання заходів особисто контролює перший заступник командувача 2 армійського корпусу. Після проведення заходів бойової підготовки на полігоні “Карло-Марксове” до пункту постійної дислокації переміщено підрозділи 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 армійського корпусу.

На Донецькому напрямку через Макіївку у бік Донецька переміщено артилерійський взвод гаубичного артилерійського дивізіону 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 армійського корпусу.

Також зазначається, що на Маріупольському напрямку з метою перевірки до штабу 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 армійського корпусу прибула комісія на чолі із заступником командувача корпусу з озброєння.