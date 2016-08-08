В окупованому Джанкої чути постріли й відключено інтернет - ЗМІ

Про це розповіли очевидці, передає "Наша газета".

"Біля лікарні весь день стоять чотири "зелені чоловічки" з автоматами. Щойно було чути звуки, схожі на постріли, що відбувається, ми не знаємо, тому що кілька годин тому у місті відключили інтернет", – розповіла місцева мешканка.

Пізніше з'явилася ще одна версія того, що відбувається. Деякі жителі міста стверджують, що це були звуки балонів, які вибухають.

Читайте такожВійськовий експерт розповів, з чим пов'язане загострення ситуації на кордоні з Кримом

Також відключення інтернету в Джанкої підтвердила кримськотатарська активістка Ельзара Абдураманова на своїй сторінці у Facebook.

"У Джанкої "з технічних причин" орієнтовно на добу відключили Інтернет. Міські провайдери (різні) кажуть, що так по всьому північному Криму", - повідомила вона.

"Можливо, у зв'язку зі сформованою ситуацією?" - припустила Абдураманова.

Раніше УНІАН повідомляв, що озброєний ОМОН перевіряє автобуси на нових блокпостах в окупованому Криму.