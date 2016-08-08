Озброєний ОМОН перевіряє автобуси на нових блокпостах в окупованому Криму - очевидці
Встановлені напередодні в анексованому Криму блокпости зберігаються, російські силовики зупиняють і перевіряють автобуси. Зокрема, в Сімферополі такий блокпост обладнаний при повороті на аеропорт.
Про це повідомляють очевидці серед пасажирів, перевірка автобусів здійснюється на основних трасах півострова, передає Крим.Реалії.
Співробітники російської ДІБДР і озброєний ОМОН зупиняють автобуси, оглядають документи у водіїв, транспорт зовні і через вікна – пасажирський салон.
На кримських трасах – велика кількість машин зі співробітниками ДІБДР у бронежилетах.
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При цьому, як зазначають жителі окупованого півострова, незважаючи на колапс на адмінкордоні, таксисти досі пропонують їхати в херсонську Новоолексіївку через "Чонгар".
Нагадаємо, що 7 серпня на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонською областю був припинений пропуск громадян. Пізніше рух через пункти пропуску "Каланчак" і "Чаплинка" у напрямку Криму відновили. Пропуск тих, хто повертається з окупованого півострова, російські правоохоронці не здійснюють.
Також у ДПСУ нагадали, що проїхати в обох напрямках громадяни можуть через КПВВ "Чонгар".
Очевидці повідомляли, що в деяких районах півострова почали встановлювати блокпости за участю російських співробітників ДІБДР й автоматників.
Російська сторона ситуацію досі не коментує.